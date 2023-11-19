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Хуситы в Йемене подтвердили захват израильского судна в Красном море
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Группировка "Ансар Аллар" захватила в Красном море коммерческий корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской фирме. Об этом рассказал РИА Новости источник в... ПРАЙМ, 19.11.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАИР, 19 ноя — ПРАЙМ. Группировка "Ансар Аллар" захватила в Красном море коммерческий корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской фирме. Об этом рассказал РИА Новости источник в группировке.
"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
"Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт", — сообщил собеседник агентства.
По словам источника, силы группировки доставили корабль в район под командованием хуситов, в йеменскую провинцию Ходейда, в данных момент допрашивают экипаж.
Ранее арабские СМИ сообщали, что "Ансар Аллах" захватила удно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании.