КАИР, 19 ноя — ПРАЙМ. Группировка "Ансар Аллар" захватила в Красном море коммерческий корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской фирме. Об этом рассказал РИА Новости источник в группировке. "Хезболла" нанесла удары по трем израильским объектам

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

"Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт", — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, силы группировки доставили корабль в район под командованием хуситов, в йеменскую провинцию Ходейда, в данных момент допрашивают экипаж.

Ранее арабские СМИ сообщали, что "Ансар Аллах" захватила удно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании.