ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — ПРАЙМ. Израиль осудил захват коммерческого судна в Красном море, возложил вину на Иран, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Иран заключил соглашения о транзитной торговле с пятью странами

Ранее группировка "Ансар Аллах", правящая на севере Йемена подтвердила РИА Новости, что захватила грузовое судно Galaxy Leade под флагом Багамских островов, но, предположительно, принадлежит израильской компании.

"Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно, принадлежащее британской компании и находящееся под управлением японской компании, было захвачено по приказу Ирана ополченцами-хуситами в Йемене", — сказано в тексте заявления.

Там подчеркивается, что подобные действия являются угрозой безопасности глобальных морских путей.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее подчеркнула, что захваченных корабль не является израильским, на борту не было израильтян.