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Израиль возложил вину за захват судна в Красном море на Иран
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Израиль осудил захват коммерческого судна в Красном море, возложил вину на Иран, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Ранее группировка... ПРАЙМ, 19.11.2023
новости, в мире, израиль, иран, судно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — ПРАЙМ. Израиль осудил захват коммерческого судна в Красном море, возложил вину на Иран, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Ранее группировка "Ансар Аллах", правящая на севере Йемена подтвердила РИА Новости, что захватила грузовое судно Galaxy Leade под флагом Багамских островов, но, предположительно, принадлежит израильской компании.
"Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно, принадлежащее британской компании и находящееся под управлением японской компании, было захвачено по приказу Ирана ополченцами-хуситами в Йемене", — сказано в тексте заявления.
Там подчеркивается, что подобные действия являются угрозой безопасности глобальных морских путей.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее подчеркнула, что захваченных корабль не является израильским, на борту не было израильтян.