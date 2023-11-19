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Захарова ответила на обвинения Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии
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Обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в выборы в Молдавии смешно слышать от румынской гражданки Майи Санду, заявила газете "Известия" официальный представитель МИД страны... ПРАЙМ, 19.11.2023
новости, в мире, молдавия, выборы, майя санду, россия, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в выборы в Молдавии смешно слышать от румынской гражданки Майи Санду, заявила газете "Известия" официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
В воскресенье, 19 ноября, в 273 молдавских населенных пунктах проходят выборы мэров и глав сельских администраций.
Санду ранее обвинила Россию в неуважении интересов граждан Молдавии, добавив, что у Кишинева и Москвы нет общих тем для обсуждения.
"Смешно это слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство. Больше, чем проводит чужеродные интересы в Молдавии Санду, проводить нельзя", — сказала Захарова.