МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Позитивное отношение жителей Западной Европы к Израилю может ухудшиться. Об этом написал в Telergam глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В США приняли план финансирования правительства без учета Украины и Израиля

Политик напомнил, что в рост численности мусульманского населения в Великобритании, Франции других государствах повлияет на общественный климат, чего европейские власти не понимают.

По словам Пушкова, позитивное отношение Западной Европы к Израилю изменится.

"И если там рассчитывают обо всем договориться, задействовав связи, деньги и медиа, то расчет может не оправдаться. Можно договориться с либеральными элитами Лондона и Парижа. С мусульманской улицей договориться нельзя", — отметил он.

Пушков добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы справиться с "непокорным сектором Газа", просит Запад принять два миллиона мусульман, не думая о последствиях увеличения их численности в регионе.

"Но последствия, несомненно, будут", — подытожил сенатор.