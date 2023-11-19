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Финские пограничники рассказали об ограждениях на границе с Россией
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Пограничная охрана Финляндии готовится к проблемам на границе с Россией, возводит ограждения, 19 ноября через КПП Вартиус перешли 16 беженцев, сообщил погранотряд Кайнуу... ПРАЙМ, 19.11.2023
новости, в мире, финляндия, россия, граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — ПРАЙМ. Пограничная охрана Финляндии готовится к проблемам на границе с Россией, возводит ограждения, 19 ноября через КПП Вартиус перешли 16 беженцев, сообщил погранотряд Кайнуу.
"Пограничная охрана Кайнуу устанавливает в этом районе заграждающие устройства, чтобы Пограничная охрана могла обеспечить общественный порядок и безопасность в сложившейся тревожной ситуации", — рассказал замкомандира отряда Томи Тиркконен.
По его словам, помощь пограничникам оказывают силы обороны.
Тиркконен добавил, что в населенном пункте Костомукша в России находятся граждане третьих стран, которые могут направляться в сторону Финляндии. При этом пограничник подчеркнул, что для сохранения спокойной обстановки на границе повышается готовность и ведутся строительные работы.
Погранотряд Кайнуу также писал в соцсети X, что 16 человек из Ирака, Сомали, Сирии и других стран в воскресенье, 19 ноября, подали заявки на переход через погранпункт Вартиус.