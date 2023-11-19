ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — ПРАЙМ. Пограничная охрана Финляндии готовится к проблемам на границе с Россией, возводит ограждения, 19 ноября через КПП Вартиус перешли 16 беженцев, сообщил погранотряд Кайнуу. В Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией

"Пограничная охрана Кайнуу устанавливает в этом районе заграждающие устройства, чтобы Пограничная охрана могла обеспечить общественный порядок и безопасность в сложившейся тревожной ситуации", — рассказал замкомандира отряда Томи Тиркконен.

По его словам, помощь пограничникам оказывают силы обороны.

Тиркконен добавил, что в населенном пункте Костомукша в России находятся граждане третьих стран, которые могут направляться в сторону Финляндии. При этом пограничник подчеркнул, что для сохранения спокойной обстановки на границе повышается готовность и ведутся строительные работы.

Погранотряд Кайнуу также писал в соцсети X, что 16 человек из Ирака, Сомали, Сирии и других стран в воскресенье, 19 ноября, подали заявки на переход через погранпункт Вартиус.