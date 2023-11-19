ДОХА, 19 ноя — ПРАЙМ. Правящие на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заверили, что их военные операции угрожают только имеющим отношение к Израилю или его компаниям кораблям. Венесуэла готова поддержать любые меры ОПЕК для прекращения войны в Израиле

Ранее источник в этом движении подтвердил РИА Новости, что хуситам удалось захватить в Красном море принадлежащее израильской компании коммерческое грузовое судно Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских островов.

"Во исполнение указаний командующего наши военно-морские силы провели военную операцию в Красном море, в результате которой был захвачен израильский корабль. Наши операции угрожают только кораблям израильского вражеского образования и кораблям, принадлежащим израильтянам", — заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного им телеканала "Аль-Масира".

Он повторно предупредил "все страны, чьи граждане работают в Красном море, воздерживаться от любой работы или деятельности, связанной с израильскими кораблями или судами, принадлежащими израильтянам".

"Мы подтверждаем, что будем продолжать проводить военные операции против израильского врага до тех пор, пока агрессия против сектора Газа и преступления против наших палестинских братьев не прекратятся", — указал Сариа.

Он отверг обвинения в том, что таким образом их движение представляет опасность для свободы морского судоходства.

"Мы подтверждаем, что угрожает безопасности и стабильности региона и международных транспортных "коридоров" сионистское образование. Если международное сообщество заинтересовано в безопасности и стабильности региона, а не в расширении конфликта, оно должно остановить израильскую агрессию в секторе Газа", — добавил представитель хуситов.