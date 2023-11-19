МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Новый майдан на Украине может спровоцировать провал ВСУ или ухудшение социально-экономического положения населения. Такое мнение высказал в беседе со "Страной.ua" политолог Кость Бондаренко. В США заявили о недовольстве Запада "бредовым чувством величия" Зеленского

Ранее Владимир Зеленский провел встречу с представителями СМИ, на которой сообщил, что Москва якобы организовала кампанию по дезинформации "Майдан 3" с целью расшатать общество и убрать его с поста президента Украины.

Бондаренко отметил, что украинский лидер мог своим заявлением о майдане сыграть на опережение. По его словам, в стране процветает "кухонное диссидентство", число недовольных растет.

"И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают. Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации", — подчеркнул политолог.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что Зеленский сам подготовил почву для нового "майдана".