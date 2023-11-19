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На Украине предрекли "майдан" из-за Зеленского
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Новый майдан на Украине может спровоцировать провал ВСУ или ухудшение социально-экономического положения населения. Такое мнение высказал в беседе со "Страной.ua" политолог Кость... ПРАЙМ, 19.11.2023
новости, в мире, украина, владимир зеленский, майдан
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Новый майдан на Украине может спровоцировать провал ВСУ или ухудшение социально-экономического положения населения. Такое мнение высказал в беседе со "Страной.ua" политолог Кость Бондаренко.
Ранее Владимир Зеленский провел встречу с представителями СМИ, на которой сообщил, что Москва якобы организовала кампанию по дезинформации "Майдан 3" с целью расшатать общество и убрать его с поста президента Украины.
Бондаренко отметил, что украинский лидер мог своим заявлением о майдане сыграть на опережение. По его словам, в стране процветает "кухонное диссидентство", число недовольных растет.
"И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают. Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации", — подчеркнул политолог.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что Зеленский сам подготовил почву для нового "майдана".