МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В Пентагоне недовольны тактикой США на Ближнем Востоке в связи с участившимися атаками на американские базы, президент Джо Байден боится возможной эскалации из-за чрезмерной реакции, пишет газета Washington Post. Израиль возложил вину за захват судна в Красном море на Иран

Ранее американское военное ведомство заявляло, что военные базы на территории Ирака и Сирии с 23 октября подвергались нападению БПЛА. Как говорил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, что за атаками стоят "поддерживаемые Ираном группировки".

"Не существует четкого определения того, чему именно мы противостоим. Сможем ли мы сдержать подобные иранские атаки в будущем? Ну, сейчас то явно не работает", — рассказал изданию один из представителей Минобороны США.

WP напомнила, что глава Белого дома "ответил" на нападение авиационными ударами по восточной Сирии. Однако, подчеркнула газета, операция не "замедлила ритм враждебной деятельности".

По словам другого источника издания, в Пентагоне сомневаются в отношении текущего подхода, предлагали Байдену различные варианты действий.

Газета добавила, что Байден опасается чрезмерно отреагировать на атаки по американским базам, поскольку боится спровоцировать дальнейшую эскалацию, особенно на фоне обострения палестино-израильского конфликта.