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В МИД обвинили Финляндию в прекращении приграничного сотрудничества
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Россия полностью винит Финляндию в сворачивании двустороннего приграничного сотрудничества, а обоснованность строительства забора вдоль границы с Россией должны оценивать финские... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, граница
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Россия полностью винит Финляндию в сворачивании двустороннего приграничного сотрудничества, а обоснованность строительства забора вдоль границы с Россией должны оценивать финские граждане, отметил РИА Новости директор второго департамента МИД России Сергей Беляев.
"Принимая во внимание конфронтационные действия Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправсоглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Таким образом, в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на финскую сторону", — сказал он.
Ранее сообщалось, что финское правительство приняло решение с 18 ноября до 18 февраля следующего года закрыть пункты на границе с Россией на юго-востоке на фоне усугубления ситуации с миграцией. Власти Финляндии уточнили, что четыре пункта на севере страны останутся открытыми. В России негативно отреагировали на это решение и заявили о проработке ответных мер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.