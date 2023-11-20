МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Запад периодически скатывается к идеологическому безумию, который выражается в нацизме и русофобии, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Многое в практике нацизма трудно объяснить. Так и нынешняя западная русофобия тоже с трудом объяснима. Но при этом крайне характерно, что Европа, в целом Запад, периодически скатывается к таким идеологическим безумиям", — написал Константинов в своем Telegram- канале.

Парламентарий привел в пример Нюрнбергский процесс, который начался 20 ноября 1945 года и в результате которого было осуждено менее 1% от всех преступников.

"Уроки Нюрнберга для нас следующие. Нацизм как идеология, как страшная бубонная чума человечества, не был ликвидирован. Сегодня очевидно, что прививки от этой заразы европейская часть человечества не получила. Они не пережили такой трагедии, которая постигла советский народ, потерь и разрушений, которые выпали на нашу долю, и оказались очень коротки на память. Все очень быстро выветрилось, забылось. А после ухода из жизни поколения тех, кто стал свидетелями войны, страх перед этой идеологией стал у них исчезать", — подчеркнул Константинов.

Он резюмировал, что сегодня в Европе царит колоссальный нигилизм в восприятии итогов Второй мировой войны и преступлений нацистов.