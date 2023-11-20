МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Боевые действия на Украине продолжатся, даже если в Белый дом в 2024 году вернется Дональд Трамп, и они продлятся до тех пор, пока в Киеве не сменится режим, уверен бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином

"Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю. Потому что Трамп в какой-то степени реалист. И если у Трампа считают Россию врагом и соперником, для чего им тогда прекращать конфликт, вот скажите?! Пусть он в каком угодно виде, но существует", — написал Азаров в социальной сети Facebook*.

Как отметил политик, Вашингтон намеренно подталкивает Киев к человеческим жертвам и не заинтересован в развитии этой страны. По данным, которые озвучил Азаров, только осенью 2023-го эту постсоветскую республику покинуло четыре миллиона человек, население страны сократилось до 19 миллионов. При этом по данным Государственной службы статистики, в конце 2021 года на Украине проживало 44 миллиона граждан.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он сможет восстановить миропорядок в течение 24 часов в случае своего избрания, иначе дальнейшая эскалация конфликтов грозит миру Третьей мировой войной. Трамп, при этом, хотел бы встретиться и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.

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