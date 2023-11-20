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Украинский конфликт закончится освобождением Россией новых территорий, пишет издание The American Conservative. "Условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , новости, в мире, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Украинский конфликт закончится освобождением Россией новых территорий, пишет издание The American Conservative.
"Условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, как и в случае с Крымом несколько лет назад. Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО", — заявил обозреватель журнала Питер ван Бурен.
По мнению журналиста, США покинула Укриану точно так же, как и другие государства, которых они обещали поддерживать "до самого конца". Кроме того, по мнению ван Бурена, в Киеве ожидают поражения, подобно другим марионеточным правительствам, поддерживаемых Вашингтоном.
В Кремле неоднократно заявляли о готовности России к переговорам с Украиной, но власти Киева зпретили их на законодательном уровне. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкена заявлял, что Зеленский согласится на переговоры в случае инициативы с российской стороны.