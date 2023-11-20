МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Целое поколение мужчин на Украине стало жертвами амбиций президента страны Владимира Зеленского, рассказала американская журналистка Натали Моррис в эфире Youtube-канала Redacted. В США раскрыли исход конфликта на Украине

"Украина пожертвовала целым поколением молодых людей, и все ради того, чтобы президент Владимир Зеленский мог обмануть нас этой войной", — считает обозреватель.

По словам Моррис, если бы Киев согласился сесть за стол переговоров с Москвой вопреки амбициям Зеленского, таких катастрофических потерь можно было бы избежать.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что украиснкий конфликт зашел "в тупик", а "красивого и глубокого прорыва" ВСУ можно не ждать.

В России не раз отмечали, что готовы к разрешению украинского конфликта путем переговоров, однако власти Украины запретили их на законодательном уровне.