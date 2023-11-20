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В США раскритиковали "амбиции" Зеленского
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Целое поколение мужчин на Украине стало жертвами амбиций президента страны Владимира Зеленского, рассказала американская журналистка Натали Моррис в эфире Youtube-канала Redacted... ПРАЙМ, 20.11.2023
новости, в мире, украина, сша, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Целое поколение мужчин на Украине стало жертвами амбиций президента страны Владимира Зеленского, рассказала американская журналистка Натали Моррис в эфире Youtube-канала Redacted.
"Украина пожертвовала целым поколением молодых людей, и все ради того, чтобы президент Владимир Зеленский мог обмануть нас этой войной", — считает обозреватель.
По словам Моррис, если бы Киев согласился сесть за стол переговоров с Москвой вопреки амбициям Зеленского, таких катастрофических потерь можно было бы избежать.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что украиснкий конфликт зашел "в тупик", а "красивого и глубокого прорыва" ВСУ можно не ждать.
В России не раз отмечали, что готовы к разрешению украинского конфликта путем переговоров, однако власти Украины запретили их на законодательном уровне.