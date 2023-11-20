2023-11-20T12:08:00+03:00
2023-11-20T12:10:18+03:00
2023-11-20T12:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231120/842312166.html
Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Финляндия намерена закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, передает газета IltaLehti... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, кпп
https://cdnn.1prime.ru/images/83534/10/835341099.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83534/10/835341099.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83534/10/835341096.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83534/10/835341096.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83534/10/835341093.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83534/10/835341093.jpg
https://1prime.ru/global/20231118/842301943.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — ПРАЙМ. Финляндия намерена закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, передает газета IltaLehti.
"Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду", — следует из сообщения.
Ранее МВД Финляндии сообщило о разработке законопроекта, согласно которому все пропускные пункты на границе с Россией будут закрыты.
Финское правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о предоставлении международной защиты на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет сконцентрирована в пунктах пропуска Вартиус и Салла.