ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — ПРАЙМ. Финляндия намерена закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, передает газета IltaLehti. Финляндия закрывает крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

"Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду", — следует из сообщения.

Ранее МВД Финляндии сообщило о разработке законопроекта, согласно которому все пропускные пункты на границе с Россией будут закрыты.

Финское правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о предоставлении международной защиты на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет сконцентрирована в пунктах пропуска Вартиус и Салла.