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В Кремле отметили эффект бумеранга от санкций против России
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Антироссийские санкции ударили бумерангом по европейцам, а Россия с ними справилась, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее издание EUobserver отметило, что... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , новости, в мире, ес, санкции, россия, алмазы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Антироссийские санкции ударили бумерангом по европейцам, а Россия с ними справилась, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее издание EUobserver отметило, что запрет на импорт алмазов из России в рамках готовящегося 12-го пакета санкций Евросоюза распространится на ювелирные изделия, содержащие алмазы и жемчуг.
"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга", — подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, пострадали исключительно европейские интересы, так как Россия нашла способ минимизировать последствия рестрикций.