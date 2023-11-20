МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Антироссийские санкции ударили бумерангом по европейцам, а Россия с ними справилась, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков рассказал, какой будет Россия через десять лет

Ранее издание EUobserver отметило, что запрет на импорт алмазов из России в рамках готовящегося 12-го пакета санкций Евросоюза распространится на ювелирные изделия, содержащие алмазы и жемчуг.

"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга", — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, пострадали исключительно европейские интересы, так как Россия нашла способ минимизировать последствия рестрикций.