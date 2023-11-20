МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Русофобская позиция Финляндии вызывает глубокое сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД обвинили Финляндию в прекращении приграничного сотрудничества

"Вряд ли сейчас мы способны повлиять (на ситуацию — ред.), потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что России и Финляндии были давние добрые отношения, которые свернули финские власти, придерживаясь своей русофобской позиции.

Кроме того, Песков отметил, что российские пограничники соблюдают все инструкции и надуманные обвинения в Кремле считают неприемлемыми.

"А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то опять же, здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес", — добавил он.

Ранее сообщалось, что финское правительство приняло решение с 18 ноября до 18 февраля следующего года закрыть пункты на границе с Россией на юго-востоке на фоне усугубления ситуации с миграцией. Власти Финляндии уточнили, что четыре пункта на севере страны останутся открытыми. В России негативно отреагировали на это решение и заявили о проработке ответных мер.