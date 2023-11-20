2023-11-20T12:45:17+03:00
2023-11-20T12:45:17+03:00
2023-11-20T12:45:17+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231120/842312695.html
Песков раскритиковал "русофобскую" позицию Финляндии
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Русофобская позиция Финляндии вызывает глубокое сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вряд ли сейчас мы способны повлиять (на ситуацию — ред.),... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , новости, в мире, россия, дмитрий песков, финляндия
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/12/841951240.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/12/841951240.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/12/841951239.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/12/841951239.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/12/841951227.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/12/841951227.jpg
https://1prime.ru/global/20231120/842309727.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Русофобская позиция Финляндии вызывает глубокое сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вряд ли сейчас мы способны повлиять (на ситуацию — ред.), потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает", — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь отметил, что России и Финляндии были давние добрые отношения, которые свернули финские власти, придерживаясь своей русофобской позиции.
Кроме того, Песков отметил, что российские пограничники соблюдают все инструкции и надуманные обвинения в Кремле считают неприемлемыми.
"А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то опять же, здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес", — добавил он.
Ранее сообщалось, что финское правительство приняло решение с 18 ноября до 18 февраля следующего года закрыть пункты на границе с Россией на юго-востоке на фоне усугубления ситуации с миграцией. Власти Финляндии уточнили, что четыре пункта на севере страны останутся открытыми. В России негативно отреагировали на это решение и заявили о проработке ответных мер.