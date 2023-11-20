МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Никаких инициатив со стороны США по урегулированию украинского кризиса на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. США отказались от политики в декларации АТЭС

"Нет", — подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов, не было ли на саммите АТЭС попыток контактов со стороны США касательно возможностей урегулирования кризиса на Украине.

В Кремле неоднократно заявляли о готовности России к переговорам с Украиной, но власти Киева зпретили их на законодательном уровне. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкена заявлял, что Зеленский согласится на переговоры в случае инициативы с российской стороны.