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Песков рассказал о попытках США разрешить конфликт на Украине
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Никаких инициатив со стороны США по урегулированию украинского кризиса на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", —... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, дмитрий песков, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Никаких инициатив со стороны США по урегулированию украинского кризиса на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", — подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов, не было ли на саммите АТЭС попыток контактов со стороны США касательно возможностей урегулирования кризиса на Украине.
В Кремле неоднократно заявляли о готовности России к переговорам с Украиной, но власти Киева зпретили их на законодательном уровне. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкена заявлял, что Зеленский согласится на переговоры в случае инициативы с российской стороны.