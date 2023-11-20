МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границ с Россией, но в таком случае они нанесут ущерб только собственным интересам, считает замглавы МИД России Александр Грушко. Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией

"Мне трудно прокомментировать то, что еще не произошло. Но судя по тому, как принимаются решения в западно-европейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов. Хотя, в данном случае, такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии", — сказал Грушко, комментируя сообщения финских СМИ о том, что власти готовятся закрыть границу с Россией.

Ранее сообщалось, что финское правительство приняло решение с 18 ноября до 18 февраля следующего года закрыть пункты на границе с Россией на юго-востоке на фоне усугубления ситуации с миграцией. Власти Финляндии уточнили, что четыре пункта на севере страны останутся открытыми. В России негативно отреагировали на это решение и заявили о проработке ответных мер.