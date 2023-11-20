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2023
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На Украине рассказали об охлаждении отношений с незападными странами
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Отношение Украины со многими незападными странами ухудшились, пишет британское издание Guardian со ссылкой на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка... ПРАЙМ, 20.11.2023
новости, в мире, украина, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Отношение Украины со многими незападными странами ухудшились, пишет британское издание Guardian со ссылкой на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
"Это (охлаждение отношение с незападными странами — ред.) затрудняет создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", — подчеркнул Подоляк.
По его словам, речь идет о странах, которые не идут в фарватере западной политики.
В Кремле неоднократно заявляли о готовности России к переговорам с Украиной, но власти Киева зпретили их на законодательном уровне. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкена заявлял, что Зеленский согласится на переговоры в случае инициативы с российской стороны.