МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Отношение Украины со многими незападными странами ухудшились, пишет британское издание Guardian со ссылкой на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Песков рассказал о попытках США разрешить конфликт на Украине

"Это (охлаждение отношение с незападными странами — ред.) затрудняет создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, речь идет о странах, которые не идут в фарватере западной политики.

В Кремле неоднократно заявляли о готовности России к переговорам с Украиной, но власти Киева зпретили их на законодательном уровне. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкена заявлял, что Зеленский согласится на переговоры в случае инициативы с российской стороны.