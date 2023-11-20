МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. На Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства, заявил спикер парламента страны Руслан Стефанчук. Политолог разъяснил, почему ЕС молчит о языковом вопросе на Украине

"Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части… Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть", — сказал Стефанчук в эфире телеканала "Рада".

Кроме того, парламентарий отметил, что представители русского народу не могут иметь никаких привилегий на территории Украины.

Ранее лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино отметил, что в Евросоюзе не задумываются о проблеме русского языка на Украине, потому что боятся потерять русскоязычные регионы.