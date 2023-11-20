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На Украине призвали ущемлять права русских
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На Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства, заявил спикер парламента страны Руслан Стефанчук. "Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот —... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , новости, в мире, украина, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. На Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства, заявил спикер парламента страны Руслан Стефанчук.
"Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части… Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть", — сказал Стефанчук в эфире телеканала "Рада".
Кроме того, парламентарий отметил, что представители русского народу не могут иметь никаких привилегий на территории Украины.
Ранее лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино отметил, что в Евросоюзе не задумываются о проблеме русского языка на Украине, потому что боятся потерять русскоязычные регионы.