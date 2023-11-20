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Зеленский усомнился в скором окончании украинского конфликта
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Конфликт Украины с Россией разрешится не скоро, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского. "Завершится все не так... ПРАЙМ, 20.11.2023
новости, в мире, украина, россия, владимир зеленский, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Конфликт Украины с Россией разрешится не скоро, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского.
"Завершится все не так быстро, как хотелось бы", — утверждает он.
Президент также отметил, что многие относятся к украинскому конфликту как к зрелищу и ждут "ежедневных сюрпризов".
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел "в тупик" и "глубокого и красивого" прорыва ВСУ не ожидается. Об этом он рассказал в своей статье для журнала The Economist.
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше в Киеве поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения конфликта.