МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Конфликт Украины с Россией разрешится не скоро, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского. В США обратились к Байдену с просьбой из-за Украины

"Завершится все не так быстро, как хотелось бы", — утверждает он.

Президент также отметил, что многие относятся к украинскому конфликту как к зрелищу и ждут "ежедневных сюрпризов".

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел "в тупик" и "глубокого и красивого" прорыва ВСУ не ожидается. Об этом он рассказал в своей статье для журнала The Economist.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше в Киеве поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения конфликта.