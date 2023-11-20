МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен тем, что может не одержать победу на предстоящих президентских выборах, пишет газета Guardian со ссылкой на источник. Зеленский усомнился в скором окончании украинского конфликта

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов, считая их "неуместными". Издание Страна.ua писало, что противоречия между политическим и военным руководством страны продолжают усиливаться, а также о распространении версии о том, что главнокомандующий ВСу Валерий Залужный может стать альтернативой Зеленскому на выборах.

По данным источника, Зеленского волнует "феномен Черчиля": бывший премьер-министр Великобритании хоть и возглавлял страну вовремя Второй Мировой войны, но не смог обеспечить победу консервативной партии на выборах.

Ранее на Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы президента весной 2024 года проводиться не будут. По словам главы украинского ЦИК Сергея Дубовика, на данный момент нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.