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Зеленский боится поражения на предстоящих выборах, пишет СМИ
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Владимир Зеленский обеспокоен тем, что может не одержать победу на предстоящих президентских выборах, пишет газета Guardian со ссылкой на источник. Ранее президент Украины... ПРАЙМ, 20.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен тем, что может не одержать победу на предстоящих президентских выборах, пишет газета Guardian со ссылкой на источник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов, считая их "неуместными". Издание Страна.ua писало, что противоречия между политическим и военным руководством страны продолжают усиливаться, а также о распространении версии о том, что главнокомандующий ВСу Валерий Залужный может стать альтернативой Зеленскому на выборах.
По данным источника, Зеленского волнует "феномен Черчиля": бывший премьер-министр Великобритании хоть и возглавлял страну вовремя Второй Мировой войны, но не смог обеспечить победу консервативной партии на выборах.
Ранее на Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы президента весной 2024 года проводиться не будут. По словам главы украинского ЦИК Сергея Дубовика, на данный момент нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.