МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Москва выражает протест Хельсинки из-за закрытия КПП на российско-финляндской границе, посол Финляндии вызван в МИД России, рассказали в ведомстве. В Кремле выразили сожаление из-за планов Финляндии закрыть КПП с Россией

"Двадцатого ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе", — сообщается в материале.

Кроме того, в ведомстве отметили, что принятое властями Финляндии решение носит провокационный характер и призвано обострить отношения между странами. Отмечено, что оно было принято без консультаций с российской стороной.

В МИД России подчеркнули, что закрытие КПП нарушает права граждан обеих стран.

Ранее сообщалось, что финское правительство приняло решение с 18 ноября до 18 февраля следующего года закрыть пункты на границе с Россией на юго-востоке на фоне усугубления ситуации с миграцией. Власти Финляндии уточнили, что четыре пункта на севере страны останутся открытыми. В России негативно отреагировали на это решение и заявили о проработке ответных мер.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобное решение властей Финляндии проявлением "русофобской" позиции.