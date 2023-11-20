МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Россия увеличит объёмы поставок угля в Китай в 2023 году по сравнению с прошлым годом в полтора раза, в Индию — в 5 раз, рассказал директор департамента угольной промышленности министерства энергетики РФ Петр Бобылев в ходе научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего". Новак рассказал, сколько еще будут использовать дрова и уголь в мире

"Прошлый год закрыли на 67 миллионов тонн (экспорт угля в Китай из России — прим. ред.), в этом году с очень большой долей вероятности впервые в истории экспорт в Китай по факту, мы говорим о Федеральной таможенной службе, будет 100-102 миллиона тонн… Наш самый крупный партнер, 100 миллионов, а скорее даже 102 миллиона тонн — Индия. Экспорт вырос в 5 раз. 20 миллионов тонн за прошлый год, это пятикратный рост", — рассказал он.

Также Бобылев сообщил, что Россия и КНР прорабатывают межправительственное соглашение, по которому экспорт угля из РФ объёмом в 100 миллионов тонн будет фиксированным.

Ранее в ноябре замминистра энергетики России Игорь Мочальников сообщил, что Минэнерго РФ сохраняет цель удержать показатели добычи и экспорта угля из страны по итогам года на уровне прошлых двух лет, то есть на уровне 440 и 220 миллионов тонн в год соответственно. По данным Росстата, добыча угля в России в сентябре текущего года снизилась на 1,4% в годовом выражении — до 35 миллионов тонн, а за январь-сентябрь выросла на 0,9%, до 315 миллионов.

В рамках пятого пакета санкций страны ЕС решили постепенно отказаться от импорта российского угля. Полный запрет на поставки угля из России вступил в силу в августе прошлого года.