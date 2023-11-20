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Поставки угля в Китай в октябре упали до минимума февраля, пишет СМИ
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Поставки российского угля в Китай в октябре упали до минимума с февраля, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Основной причиной снижения... ПРАЙМ, 20.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Поставки российского угля в Китай в октябре упали до минимума с февраля, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Основной причиной снижения поставок стало повышение цен, связанное с курсовыми пошлинами, введенными в октябре, что привело к росту стоимости партии сырья.
По данным издания, при новых условиях поставки из России проигрывают конкуренцию Австралии: поставки их угля из восточных портов сравнительно дешевле. При этом потребности в угле в Китае падают из-за больших накопленных запасов на электростанциях.
Ранее Минэнерго заявил, что Россия увеличит поставки угля в Китай в 1,5 раза, в Индию — в 5 раз, до 100-102 миллионов тонн. В ведомстве также отметили, что Россия и КНР прорабатывают межправительственное соглашение, по которому экспорт угля из России объемом в 100 миллионов тонн будет фиксированным.