МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Поставки российского угля в Китай в октябре упали до минимума с февраля, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В Минэнерго заявили об увеличении поставок угля в Китай и Индию в 2023 году

Основной причиной снижения поставок стало повышение цен, связанное с курсовыми пошлинами, введенными в октябре, что привело к росту стоимости партии сырья.

По данным издания, при новых условиях поставки из России проигрывают конкуренцию Австралии: поставки их угля из восточных портов сравнительно дешевле. При этом потребности в угле в Китае падают из-за больших накопленных запасов на электростанциях.

Ранее Минэнерго заявил, что Россия увеличит поставки угля в Китай в 1,5 раза, в Индию — в 5 раз, до 100-102 миллионов тонн. В ведомстве также отметили, что Россия и КНР прорабатывают межправительственное соглашение, по которому экспорт угля из России объемом в 100 миллионов тонн будет фиксированным.