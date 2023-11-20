МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Украина продолжит "кормить нас всех" посредством экспорта продовольствия по морю, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмэрон на саммите по глобальной продовольственной безопасности-2023. Украина далека от вступления в ЕС, считают во Франции

"Корабли отплывают, зерно экспортируется, Украина продолжит помогать кормить нас всех", — сказал глава британского внешнеполитического ведомства. Его слова приводятся на сайте правительства Великобритании.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Как сообщали в Минобороны России, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.