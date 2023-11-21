МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. У США нет "волшебной палочки", которая поможет Украине в конфликте с Россией, пишет издание "Страна.ua", цитируя слова главы Пентагона Ллойда Остина на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой Киева Владимиром Зеленским.

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", — отметил он.

По словам главы Пентагона, успехи ВСУ в конфликте зависят их умения синхронизировать использование различного оружия, которое Украине поставляет Запад.

Ранее поступила информация, что Ллойд Остин прибыл в Киев, где пообещал, что США будут продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине. Кроме того, глава Пентагона анонсировал выделение транша в 100 миллионов долларов для Киева.