МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Депутаты британского парламента обратились к заместителю министра обороны Джеймсу Картлиджу с жалобами на проблемы с жильем военнослужащих, передает издание Evening Standard. Британия может вновь вернуться в Евросоюз, пишут СМИ

По данным газеты, британские военные сталкиваются с крысами, плесенью и сыростью в своих домах. "Один из моих избирателей, который живет в казарме… в Шропшире, сообщил, что живет в кишащем крысами жилье", — приводит газета слова депутата от Либерально-демократической партии Хелен Морган.

Депутат от Лейбористской партии Крис Элмор сообщил, что в 2022 году около пяти тысяч жилищ военнослужащих были заражены черной плесенью, однако, спустя целый год проблема только ухудшилась.

Согласно изданию, Картлидж заверил, что правительство выделит дополнительные средства для улучшения качества жилья военнослужащих. Работы по борьбе с плесенью и сыростью будут проведены в 60% домов, нуждающихся в ремонте, заключило издание.