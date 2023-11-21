МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность введения ограничений на передвижение российских дипломатов в рамках своих границ, сообщило издание Financial Times. Постпреды ЕС согласуют 12-й пакет санкций против России

"Страны-члены Евросоюза обсуждают, вводить ли ограничения на поездки российских дипломатов", — передает издание.

По данным газеты, Чехия внесла подобную инициативу из-за опасений, что потенциальные разведчики в лице российских дипломатов якобы передвигаются по странам Евросоюза из-за отсутствия границ между ними. Прага настаивает на получении российскими дипломатами виз, позволяющих им передвигаться только в пределах страны пребывания.

Также Чехия отметила, что Евросоюз должен требовать от российских дипломатов использования только биометрических паспортов, которые сложнее подделать, отметила газета.

Ранее Еврокомиссия подтвердила передачу странам союза предложений по 12-му пакету санкций против России.