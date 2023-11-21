МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Операция "Майдан-3", которую якобы говорят российские спецслужбы с целью свержения президента Украины, начнется в конце 2023 года, рассказал Владимир Зеленский в интервью The Sun. В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "Майдане 3"

"Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", — подчеркнул он.

При этом Зеленский отмечает, что детали плана могут меняться, и необязательно, что конечной целью будет свержение президента. По его словам, даже с учетом этого выборы на Украине проводиться не будут, так как, по его словам, его незаконно в условиях военного положения.

Ранее украинский лидер заявил, что в Кремле разрабатывают кампанию по дезинформации "Майдан 3" с целью расколоть общество и свергнуть его с поста президента.