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Зеленский раскрыл детали "Майдана-3"
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Операция "Майдан-3", которую якобы говорят российские спецслужбы с целью свержения президента Украины, начнется в конце 2023 года, рассказал Владимир Зеленский в интервью The Sun... ПРАЙМ, 21.11.2023
новости, в мире, россия, украина, владимир зеленский, майдан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Операция "Майдан-3", которую якобы говорят российские спецслужбы с целью свержения президента Украины, начнется в конце 2023 года, рассказал Владимир Зеленский в интервью The Sun.
"Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", — подчеркнул он.
При этом Зеленский отмечает, что детали плана могут меняться, и необязательно, что конечной целью будет свержение президента. По его словам, даже с учетом этого выборы на Украине проводиться не будут, так как, по его словам, его незаконно в условиях военного положения.
Ранее украинский лидер заявил, что в Кремле разрабатывают кампанию по дезинформации "Майдан 3" с целью расколоть общество и свергнуть его с поста президента.