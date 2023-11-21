МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия продемонстрировала стойкость в экономическом, дипломатическом и военном отношении, не поддавшись влиянию со стороны Запада, передает французская газета Figaro. Во Франции предрекли разорение Европы на фоне конфликта на Украине

"Экономического обрушения, на которое надеялся Запад, не произошло… Что касается дипломатической изоляции, объявленной западными странами, она также не случилась, поскольку так называемые страны глобального Юга продемонстрировали свою поддержку или по меньшей мере доброжелательный нейтралитет по отношению к Кремлю", — сообщает издание.

По данным газеты, Россия адаптируется в военной сфере, меняя тактику в соответствии с действиями противника. В то же время, опасаясь эскалации конфликта, Запад распределял военную помощь Киеву с экономией и задержками, что оказалось недостаточно для победы Украины.

Эскалация палестино-израильского конфликта также отвлекла внимание от Украины, отметила газета.

В России не раз заявляли, что Западу не хватает смелости признать провал санкций, так как Россия смогла стабилизировать свою экономику и выйти на путь роста. Кроме того, по заявлению официального рпедставителя Кремля Дмитрия Пескова, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.