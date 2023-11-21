МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. После эскалации конфликта между Израилей и ХАМАС поставки американских артиллерийских боеприпасов Украине сократились на треть, сообщает телеканал ABC со ссылкой на анонимный источник. У США нет "волшебной палочки" для Украины, заявили в Пентагоне

"Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились "более чем на 30 процентов" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа", — передает телеканал.

Сообщается, что 155-миллиметровые артиллерийские снаряды составляют более половины от совокупных поставок Киеву.

Как отмечает источник, в США уверяли Украину в том, что конфликт на Ближнем Востоке никак не повлияет на помощь Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев заверил украинского президента Владимира Зеленского в том, что США будут продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украине.