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В Киеве заявили о сокращении поставок снарядов из США, пишут СМИ
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После эскалации конфликта между Израилей и ХАМАС поставки американских артиллерийских боеприпасов Украине сократились на треть, сообщает телеканал ABC со ссылкой на анонимный... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, в мире, украина, сша, военная помощь, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. После эскалации конфликта между Израилей и ХАМАС поставки американских артиллерийских боеприпасов Украине сократились на треть, сообщает телеканал ABC со ссылкой на анонимный источник.
"Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились "более чем на 30 процентов" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа", — передает телеканал.
Сообщается, что 155-миллиметровые артиллерийские снаряды составляют более половины от совокупных поставок Киеву.
Как отмечает источник, в США уверяли Украину в том, что конфликт на Ближнем Востоке никак не повлияет на помощь Киеву со стороны Вашингтона.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев заверил украинского президента Владимира Зеленского в том, что США будут продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украине.