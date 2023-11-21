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Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийством
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. Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Москвой представляет собой изощренную форму самоубийства, заявил РИА Новости глава комиссии ОП РФ по защите суверенитета,... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, в мире, переговоры, владимир зеленский, владимир рогов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Москвой представляет собой изощренную форму самоубийства, заявил РИА Новости глава комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.
Ранее украинский лидер в беседе с британским таблоидом The Sun отверг идею мирных переговоров с Россией.
Рогов назвал отказ Зеленского изощренной формой самоубийства. По его словам, украинский лидер — "пример неуправляемого хаоса".
"Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", — отметил Рогов.
Он добавил, что мирные переговоры будут возможны только на условиях России.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.