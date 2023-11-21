МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Москвой представляет собой изощренную форму самоубийства, заявил РИА Новости глава комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов. Зеленский рассказал об ошибке украинских военных

Ранее украинский лидер в беседе с британским таблоидом The Sun отверг идею мирных переговоров с Россией.

Рогов назвал отказ Зеленского изощренной формой самоубийства. По его словам, украинский лидер — "пример неуправляемого хаоса".

"Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", — отметил Рогов.

Он добавил, что мирные переговоры будут возможны только на условиях России.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.