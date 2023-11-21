МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Майдан" был силовым переворотом на Украине, который спонсировали из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Зеленский раскрыл детали "Майдана-3"

"Мы называем это "майдан", на самом деле — это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами", — сказал Песков журналистам.

Также пресс-секретарь упомянул, что информация о спонсировании "майдана" зарубежными странами уже давно прямо или косвенно признано ими.

Песков заключил, что для России главная задача — достижение целей специальной военной операции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва разрабатывает план "Мандана 3" для раскола украинского общества и свержения его с поста главы государства.