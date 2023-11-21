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Песков объяснил суть "майдана"
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"Майдан" был силовым переворотом на Украине, который спонсировали из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы называем это "майдан", на самом деле —... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, дмитрий песков, майдан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Майдан" был силовым переворотом на Украине, который спонсировали из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы называем это "майдан", на самом деле — это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами", — сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь упомянул, что информация о спонсировании "майдана" зарубежными странами уже давно прямо или косвенно признано ими.
Песков заключил, что для России главная задача — достижение целей специальной военной операции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва разрабатывает план "Мандана 3" для раскола украинского общества и свержения его с поста главы государства.