АНКАРА, 21 ноя — ПРАЙМ. Происходящее на Ближнем Востоке является трагедией, а США и их союзники извлекают выгоду из глобальной нестабильности, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. Белый дом пообещал, что США поддержат Израиль

"То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, — это, безусловно, трагедия, которая касается всего человечества. Больно смотреть на кадры, исходящие из зоны конфликта. Но если отбросить эмоциональную составляющую и задуматься о том, кому выгодна эта напряженность, то становится ясно, что главным бенефициаром глобальной нестабильности, будь то на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане или где-то еще, являются США и их сателлиты, которые, как сказал глава нашего государства (Владимир Путин), извлекают "кровавую ренту" от хаоса, который они сеют уже много лет", — отметил посол в ходе интервью газете Yeni Birlik.

Дипломат подчеркнул, что цель Запада заключается в поддержании своего положения гегемона и навязывании своей воли, в то время как Россия отстаивает точку зрения о необходимости решения конфликта на Ближнем Востоке на основе резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающей создание двух независимых государств.