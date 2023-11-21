МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Переговоры о заключении мира между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую, однако, сейчас нет возможности раскрыть детали предстоящей договоренности, рассказал в рамках пресс-конференции в Дохе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Генерал ФСБ назвал возможные пути развития войны Израиля с ХАМАС

Катар выступил в роли посредника между Израилем и ХАМАС в этом конфликте.

"Переговоры об условиях перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую, но не можем предоставить какие-либо подробности до достижения окончательной договоренности. Мы не можем знать ее подробности до достижения определенной договоренности в ее конечном виде", — отметил аль-Ансари.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Катара, преждевременное попадание информации в СМИ не способствуют переговорам и работе посредников.