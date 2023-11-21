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Переговоры Израиля с ХАМАС вышли на финишную прямую, заявил МИД Катара
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Переговоры о заключении мира между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую, однако, сейчас нет возможности раскрыть детали предстоящей договоренности,... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, в мире, израиль, палестина, катар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Переговоры о заключении мира между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую, однако, сейчас нет возможности раскрыть детали предстоящей договоренности, рассказал в рамках пресс-конференции в Дохе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Катар выступил в роли посредника между Израилем и ХАМАС в этом конфликте.
"Переговоры об условиях перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую, но не можем предоставить какие-либо подробности до достижения окончательной договоренности. Мы не можем знать ее подробности до достижения определенной договоренности в ее конечном виде", — отметил аль-Ансари.
По словам представителя внешнеполитического ведомства Катара, преждевременное попадание информации в СМИ не способствуют переговорам и работе посредников.