МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Запад одержим контролем над мировыми процессами и препятствует свободному развитию, считает председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев раскритиковал заявления Байдена для WP

"Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. Для этого они без стеснения прибегают к средствам давления, блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых социальных групп и народов. Из-за этого в различных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые", — сказал он.

Медведев 21 ноября провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял, что США и союзники являются основными бенефициарами от глобальной нестабильности.