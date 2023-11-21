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США и Запад угрожают глобальной цифровой диктатурой, считает Медведев
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США и Запад грозят миру глобальной цифровой диктатурой и формируют необходимую им информационную повестку, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий... ПРАЙМ, 21.11.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. США и Запад грозят миру глобальной цифровой диктатурой и формируют необходимую им информационную повестку, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени — Европа — решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура", — заявил Медведев.
По его словам, страны Запада формируют выгодную для некоторых государств информационную повестку с учетом доминирования в IT-сфере. Эти страны, как считает Медведев, используют подкуп руководителей и сотрудников СМИ, цензуру на медийных площадках.
"Мы видим это, когда в определенных ситуациях наши ресурсы отключаются просто потому, что они считают их неправильными. Но учитывая глобальных характер этих ресурсов, становится очевидно, что это недобросовестная конкуренция и проявление цензуры", — подчеркнул политик.