МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. США и Запад грозят миру глобальной цифровой диктатурой и формируют необходимую им информационную повестку, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. 

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Медведев отметил зацикленность Запада на управлении миром

"Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени — Европа — решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура", — заявил Медведев.

По его словам, страны Запада формируют выгодную для некоторых государств информационную повестку с учетом доминирования в IT-сфере. Эти страны, как считает Медведев, используют подкуп руководителей и сотрудников СМИ, цензуру на медийных площадках.

"Мы видим это, когда в определенных ситуациях наши ресурсы отключаются просто потому, что они считают их неправильными. Но учитывая глобальных характер этих ресурсов, становится очевидно, что это недобросовестная конкуренция и проявление цензуры", — подчеркнул политик.