МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. США и Запад грозят миру глобальной цифровой диктатурой и формируют необходимую им информационную повестку, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев отметил зацикленность Запада на управлении миром

"Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени — Европа — решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура", — заявил Медведев.

По его словам, страны Запада формируют выгодную для некоторых государств информационную повестку с учетом доминирования в IT-сфере. Эти страны, как считает Медведев, используют подкуп руководителей и сотрудников СМИ, цензуру на медийных площадках.

"Мы видим это, когда в определенных ситуациях наши ресурсы отключаются просто потому, что они считают их неправильными. Но учитывая глобальных характер этих ресурсов, становится очевидно, что это недобросовестная конкуренция и проявление цензуры", — подчеркнул политик.