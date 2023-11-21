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Президент ЮАР назвал причину конфликта на Ближнем Востоке
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Израиль незаконно оккупировал палестинские земли, с этого начался конфликт на Ближнем Востоке, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Первопричиной этого конфликта является... ПРАЙМ, 21.11.2023
новости, в мире, юар, палестина, израиль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Израиль незаконно оккупировал палестинские земли, с этого начался конфликт на Ближнем Востоке, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Первопричиной этого конфликта является незаконная оккупация Израилем палестинской территории, что отражено в резолюции Совета Безопасности ООН 2334", — сказал он в ходе экстренной видеоконференции БРИКС по ситуации в секторе Газа.
По словам африканского лидера, документ назвал израильские поселения на землях Палестины вопиющим нарушением международного права.
Рамафоса также призвал развернуть в Палестине силы ООН для прекращения огня, открыть гуманитарные коридоры в секторе Газа для передачи необходимой помощи. Как подчеркнул президент ЮАР, отказ Израиля допустить в анклав лекарства, топливо, еду и воду равносилен геноциду.
Кроме того, он обвинил Израиль и палестинское движение ХАМАС в нарушении международного права, призвал прекратить огонь и освободить всех заложников.