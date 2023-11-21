МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Израиль незаконно оккупировал палестинские земли, с этого начался конфликт на Ближнем Востоке, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Переговоры Израиля с ХАМАС вышли на финишную прямую, заявил МИД Катара

"Первопричиной этого конфликта является незаконная оккупация Израилем палестинской территории, что отражено в резолюции Совета Безопасности ООН 2334", — сказал он в ходе экстренной видеоконференции БРИКС по ситуации в секторе Газа.

По словам африканского лидера, документ назвал израильские поселения на землях Палестины вопиющим нарушением международного права.

Рамафоса также призвал развернуть в Палестине силы ООН для прекращения огня, открыть гуманитарные коридоры в секторе Газа для передачи необходимой помощи. Как подчеркнул президент ЮАР, отказ Израиля допустить в анклав лекарства, топливо, еду и воду равносилен геноциду.

Кроме того, он обвинил Израиль и палестинское движение ХАМАС в нарушении международного права, призвал прекратить огонь и освободить всех заложников.