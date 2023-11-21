МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. БРИКС вносит большой вклад в международные усилия по достижению прочного мира в конфликте между Израилем и ХАМАС, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Президент ЮАР назвал причину конфликта на Ближнем Востоке

"Как важный голос глобального Юга, представляющего огромную часть человечества, мы считаем, что БРИКС играет жизненно важную роль в масштабных международных усилиях по достижению справедливого и прочного мира", — отметил он.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.