2023-11-21T17:01:16+03:00
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Президент ЮАР оценил роль БРИКС в достижении мира в Газе
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БРИКС вносит большой вклад в международные усилия по достижению прочного мира в конфликте между Израилем и ХАМАС, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Как важный голос... ПРАЙМ, 21.11.2023
новости, в мире, саммит брикс, юар, палестино-израильский конфликт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. БРИКС вносит большой вклад в международные усилия по достижению прочного мира в конфликте между Израилем и ХАМАС, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Как важный голос глобального Юга, представляющего огромную часть человечества, мы считаем, что БРИКС играет жизненно важную роль в масштабных международных усилиях по достижению справедливого и прочного мира", — отметил он.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.