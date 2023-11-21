2023-11-21T17:13:23+03:00
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Президент ЮАР призвал страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе
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Третьим странам следует воздержаться от эскалации палестино-израильского конфликта, а также прекратить поставки вооружения противоборствующим сторонам, заявил президент ЮАР Сирил... ПРАЙМ, 21.11.2023
новости, в мире, юар, палестино-израильский конфликт, саммит брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Третьим странам следует воздержаться от эскалации палестино-израильского конфликта, а также прекратить поставки вооружения противоборствующим сторонам, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Всем странам проявлять сдержанность и воздерживаться от разжигания этого конфликта, в том числе путем прекращения поставок оружия сторонам", — заявил Рамафоса в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС.
МИД России неоднократно паризывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.