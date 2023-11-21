МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Прага действительно предложил ограничить перемещение российских дипломатов в рамках шенгенской зоны, передает агентство ЧТК со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. МИД оценил опасения партнеров по поводу западных санкций

Ранее Financial Times писала, что Евросоюз рассматривает инициативу Чехии ввести ограничения на передвижение дипломатов из России в рамках своей границы. Отмечается, что российским диппредставителям разрешат свободно передвигаться только на территории страны пребывания.

"Я могу подтвердить, что такое предложение существует. Переговоры не окончены, поэтому я не могу сообщить подробности", — подчеркнул Липавский.