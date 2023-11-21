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https://1prime.ru/global/20231121/842329064.html
МИД Чехии подтвердил планы ограничить передвижение российских дипломатов
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Прага действительно предложил ограничить перемещение российских дипломатов в рамках шенгенской зоны, передает агентство ЧТК со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, в мире, чехия, россия, шенгенская зона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Прага действительно предложил ограничить перемещение российских дипломатов в рамках шенгенской зоны, передает агентство ЧТК со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.
Ранее Financial Times писала, что Евросоюз рассматривает инициативу Чехии ввести ограничения на передвижение дипломатов из России в рамках своей границы. Отмечается, что российским диппредставителям разрешат свободно передвигаться только на территории страны пребывания.
"Я могу подтвердить, что такое предложение существует. Переговоры не окончены, поэтому я не могу сообщить подробности", — подчеркнул Липавский.