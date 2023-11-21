МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о пережитых им покушениях являются не более чем "дешевой бравадой", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. 

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Медведев отметил зацикленность Запада на управлении миром

Зеленский ранее в интервью британскому The Sun заявил, что на него было совершено "не менее пяти-шести покушений".

"Даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают", — отметил Медведев в Telegram.

Он добавил, что мысли могут стать материальными, так как  "дешевая бравада" наводит на мысль, что у Зеленского "вряд ли есть шанс дожить до старости".

Ранее официальный представитель Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона на разных уровнях неоднократно словесно покушалась на президента России Владимира Путина, но у них ничего не получится.