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Медведев усомнился в "покушениях" на Зеленского
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Заявления Владимира Зеленского о пережитых им покушениях являются не более чем "дешевой бравадой", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Зеленский ранее в интервью... ПРАЙМ, 21.11.2023
экономика, новости, в мире, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о пережитых им покушениях являются не более чем "дешевой бравадой", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зеленский ранее в интервью британскому The Sun заявил, что на него было совершено "не менее пяти-шести покушений".
"Даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают", — отметил Медведев в Telegram.
Он добавил, что мысли могут стать материальными, так как "дешевая бравада" наводит на мысль, что у Зеленского "вряд ли есть шанс дожить до старости".
Ранее официальный представитель Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона на разных уровнях неоднократно словесно покушалась на президента России Владимира Путина, но у них ничего не получится.