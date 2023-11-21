МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о пережитых им покушениях являются не более чем "дешевой бравадой", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев отметил зацикленность Запада на управлении миром

Зеленский ранее в интервью британскому The Sun заявил, что на него было совершено "не менее пяти-шести покушений".

"Даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают", — отметил Медведев в Telegram.

Он добавил, что мысли могут стать материальными, так как "дешевая бравада" наводит на мысль, что у Зеленского "вряд ли есть шанс дожить до старости".

Ранее официальный представитель Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона на разных уровнях неоднократно словесно покушалась на президента России Владимира Путина, но у них ничего не получится.