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Си Цзиньпин отметил роль БРИКС в укреплении единства развивающихся стран
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БРИКС играет важную роль в укреплении единства и защите общих интересов развивающихся стран, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе внеочередного саммита БРИКС. По его... ПРАЙМ, 21.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 21 ноя — ПРАЙМ. БРИКС играет важную роль в укреплении единства и защите общих интересов развивающихся стран, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе внеочередного саммита БРИКС.
По его словам, координация действий по конфликту на Ближнем Востоке стали хорошим стартом для сотрудничества объединения после его расширения.
Председатель КНР подчеркнул, что Китай и другие страны-участницы БРИКС готовы поддержать Россию в качестве страны-председателя саммита в следующем году.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.