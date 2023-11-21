ПЕКИН, 21 ноя — ПРАЙМ. БРИКС играет важную роль в укреплении единства и защите общих интересов развивающихся стран, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе внеочередного саммита БРИКС. Си Цзиньпин напомнил о праве народа Палестины на государственность

По его словам, координация действий по конфликту на Ближнем Востоке стали хорошим стартом для сотрудничества объединения после его расширения.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай и другие страны-участницы БРИКС готовы поддержать Россию в качестве страны-председателя саммита в следующем году.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.