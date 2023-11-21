БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. ЕК не обнаружила признаков финансирования движения ХАМАС из средств на программы ЕС по поддержке Палестины, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Путин раскрыл позицию России по сектору Газа

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта ЕК заявила, что пересмотрит программы поддержки Палестины во избежание любой возможности финансирования движения ХАМАС за счет европейских средств. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что текущие платежи (в рамках поддержки — прим. ред.) не будут приостановлены, так как это нанесет ущерб интересам ЕС в регионе.

"Еврокомиссия не выявила нарушений в программах поддержки и продолжит их осуществление в прежнем объеме", — сообщил вице-президент ЕК.

В Евросоюзе порекомендовали усилить контроль над программами поддержки из-за риска возможного финансирования действий движения ХАМАС, а именно усилить проверку лиц и их близких родственников, получающих средства ЕС.