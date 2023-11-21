2023-11-21T18:13:32+03:00
2023-11-21T18:13:32+03:00
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ЕК не нашла нарушений при проверке программ помощи Палестине
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ЕК не обнаружила признаков финансирования движения ХАМАС из средств на программы ЕС по поддержке Палестины, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. На фоне... ПРАЙМ, 21.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. ЕК не обнаружила признаков финансирования движения ХАМАС из средств на программы ЕС по поддержке Палестины, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
На фоне эскалации палестино-израильского конфликта ЕК заявила, что пересмотрит программы поддержки Палестины во избежание любой возможности финансирования движения ХАМАС за счет европейских средств. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что текущие платежи (в рамках поддержки — прим. ред.) не будут приостановлены, так как это нанесет ущерб интересам ЕС в регионе.
"Еврокомиссия не выявила нарушений в программах поддержки и продолжит их осуществление в прежнем объеме", — сообщил вице-президент ЕК.
В Евросоюзе порекомендовали усилить контроль над программами поддержки из-за риска возможного финансирования действий движения ХАМАС, а именно усилить проверку лиц и их близких родственников, получающих средства ЕС.