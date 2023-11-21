2023-11-21T19:24:17+03:00
2023-11-21T19:24:17+03:00
2023-11-21T19:24:17+03:00
2023
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В Эстонии оценили последствия мира на Украине на условиях России
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Заключение мира на Украине на условиях России покажет слабость Запада, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур. "Мир на Украине не должен быть на условиях России, это... ПРАЙМ, 21.11.2023
право, общество , новости, в мире, эстония, россия, украина, мир, условия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — ПРАЙМ. Заключение мира на Украине на условиях России покажет слабость Запада, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"Мир на Украине не должен быть на условиях России, это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться", — написал Певкур в статье на портале государственного телерадиовещания ERR.
По мнению министра, мирное соглашение вернет ситуацию к тем условиям, которые Россия выдвинула за несколько месяцев до начала конфликта, а именно отступление НАТО к границам 1997 года и отказ от расширения блока на восток.
Глава МО Эстонии считает, что Западу необходимо послать четкий и заметный сигнал в вопросе помощи Украине, а также усилить развитие собственных военных возможностей.