ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — ПРАЙМ. Заключение мира на Украине на условиях России покажет слабость Запада, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур. 

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"Мир на Украине не должен быть на условиях России, это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться", — написал Певкур в статье на портале государственного телерадиовещания ERR.

По мнению министра, мирное соглашение вернет ситуацию к тем условиям, которые Россия выдвинула за несколько месяцев до начала конфликта, а именно отступление НАТО к границам 1997 года и отказ от расширения блока на восток.

Глава МО Эстонии считает, что Западу необходимо послать четкий и заметный сигнал в вопросе помощи Украине, а также усилить развитие собственных военных возможностей.