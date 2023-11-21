МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В США не скрывают истинных намерений в использовании Украины для ослабления России на Черном море, пишет издание Responsible Statecraft. В Эстонии оценили последствия мира на Украине на условиях России

"Соединенные Штаты признают геостратегическую важность Черноморского региона. На побережье расположены страны НАТО и страны-союзницы. Кроме того, это важный торговый путь", отметил представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен.

С начала специальной военной операции России на Украине, США рассматривали этот конфликт как способ ослабить и изолировать Москву, оказав Украине военную помощь на общую сумму 43,9 миллиарда долларов, а коллективный Запад выделил дополнительно еще 33 миллиарда.

Как пишет издание, О'Брайен назвал украинский конфликт "хорошей сделкой" для США и возможностью достичь геополитических целей, одной из которых стало наращивание военного присутствия НАТО в Черноморском регионе. Другой целью в этом регионе стало отдалить Россию от стран Черного моря и интегрировать их в состав ЕС для соблюдения его правил и условий.

Бывший посол на Украине Джеффри Пайетт объяснил, что важнейшим преобразованием НАТО и партнеров блока в Черноморском регионе стало "перекройка энергетической карты", включая строительство новой трубопроводной инфраструктуры для поставок газа из Центральной Азии в Европу.

Американские энергетические компании, такие как Chevron и ExxonMobil, зависят от трубопроводов, проложенных через Черное море. Представитель министерства обороны США Мара Карлин заявила, что Черное море — это ключевой узел транспортной и энергоресурсной инфраструктуры".

"Каким бы мы путем не пошли, он приведет нас к Черному морю", — отметил О'Брайен.

Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>