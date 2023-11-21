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СМИ: план ЕС предоставить Киеву помощь может провалиться из-за разногласий
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План Евросоюза по представлению Украине военной помощи на сумму 20 миллиардов евро в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов, передает агентство... ПРАЙМ, 21.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. План Евросоюза по представлению Украине военной помощи на сумму 20 миллиардов евро в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломата из Евросоюза.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.
"Изначальный план ЕС выделить 20 миллиардов евро… рискует провалиться, потому что некоторые страны-члены, в том числе Германия, не смогли договориться об условиях", — говорится в сообщении агентства.
По информации дипломата, страны-члены ЕС надеются, по крайней мере, согласовать выделение пяти миллиардов евро в следующем году.
Другой дипломат отметил, что Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, поскольку хочет сначала обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза.