МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. План Евросоюза по представлению Украине военной помощи на сумму 20 миллиардов евро в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломата из Евросоюза. В Киеве надеются на переговоры с ЕК и Варшавой о разблокировании границы

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.

"Изначальный план ЕС выделить 20 миллиардов евро… рискует провалиться, потому что некоторые страны-члены, в том числе Германия, не смогли договориться об условиях", — говорится в сообщении агентства.

По информации дипломата, страны-члены ЕС надеются, по крайней мере, согласовать выделение пяти миллиардов евро в следующем году.

Другой дипломат отметил, что Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, поскольку хочет сначала обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза.