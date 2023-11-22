МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия готова сотрудничать с Финляндией для решения возникших у финской стороны вопросов по ситуации на границе, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Финляндия продолжит подготовку новых ограничений на границе с Россией

"Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны. И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Либо получить разъяснение. Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу", — отметила дипломат.

Финские власти полностью закрыли ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля 2024 года на фоне ухудшения ситуации с миграцией. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.

Позднее глава МВД Финляндии Мари Рантанен подчеркнула, что ведомство подготовит новые ограничения.