ЖЕНЕВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Швейцария одобрила продажу 25 танков Leopard 2 A4 Германии при условии, что они не будут переданы Украине, следует из заявления на сайте Федерального совета страны. В США спрогнозировали потерю Украиной всех танков Leopard

"Федеральный совет 22 ноября 2023 года одобрил заявку на экспорт 25 боевых танков Leopard 2 A4 в Германию для выкупа компанией, которая их произвела, Rheinmetall Landsysteme GmbH", — сказано в документе.

Подчеркивается, что Берлин заверил в отсутствии намерений передать военную технику третьим странам.

Leopard 2 — немецкий боевой танк, считается основным танком НАТО. Был создан компанией "Краусс-Маффей" в 1970-е годы, находится на вооружении Бундесвера с 1979 года.