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Швейцария продаст Германии танки Leopard 2, но с одним условием
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Швейцария одобрила продажу 25 танков Leopard 2 A4 Германии при условии, что они не будут переданы Украине, следует из заявления на сайте Федерального совета страны. "Федеральный... ПРАЙМ, 22.11.2023
экономика, новости, в мире, германия, швейцария, танки leopard 2
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЖЕНЕВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Швейцария одобрила продажу 25 танков Leopard 2 A4 Германии при условии, что они не будут переданы Украине, следует из заявления на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный совет 22 ноября 2023 года одобрил заявку на экспорт 25 боевых танков Leopard 2 A4 в Германию для выкупа компанией, которая их произвела, Rheinmetall Landsysteme GmbH", — сказано в документе.
Подчеркивается, что Берлин заверил в отсутствии намерений передать военную технику третьим странам.
Leopard 2 — немецкий боевой танк, считается основным танком НАТО. Был создан компанией "Краусс-Маффей" в 1970-е годы, находится на вооружении Бундесвера с 1979 года.